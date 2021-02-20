Первый случай заражения человека птичьим гриппом выявлен в России

Подтвержден первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H5N8 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России подтвердился первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Специалисты ведомства отметили, что новый птичий грипп может передаваться от птиц человеку, но не может дальше распространяться между людьми.

- Сегодня я хочу сообщить о важном научном открытии, которое сделали ученые научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. В Российской Федерации лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А гриппа птиц H5N8, - заявила Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Также известно, что учёные выделили генетический материал птичьего гриппа у семерых работников птицефабрики на юге России. Именно на этой фабрике в декабре 2020 года произошла вспышка птичьего гриппа, но специалисты быстро сделали всё необходимое, чтобы грипп не распространился.

Анна Попова также рассказала, что все семь заражённых сотрудников птицефабрики сейчас чувствуют себя хорошо, а болезнь протекала у них в лёгкой форме.

24 декабря сайт KP.ru сообщал во время анализа биоматериала эксперты выявили птичий грипп на территории охотничьего угодья в Песчанокопском районе Ростовской области.