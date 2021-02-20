Ровер Perseverance показал видео с поверхности Марса Фото: REUTERS

Вслед за первыми цветными снимками Марсоход Perseverance показал и видео с поверхности Красной планеты. 26-секундный ролик со звуком выглядит довольно эпично.

Ранее NASA опубликовало первые фотографии ровера с Марса. Они были сделаны камерой, установленной на самом посадочном модуле. На одном из снимков запечатлен аппарат Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в момент спуска на поверхность Марса.

Напомним, 18 февраля марсоход Perseverance (Настойчивость) успешно сел на Красной планете. Несколько недель он будет находиться на месте посадки - в кратере Езеро (Jezero Crater). Примерно три недели уйдет на подготовку к полету дрона-вертолета Ingenuity (Изобретательность), пока закрепленного под «брюхом» марсохода.

Perseverance прилетел на Марс с непростой разведывательной задачей. Ровер должен определить, насколько Красная планета пригодна для жизни. Для этого аппарат будет собирать образцы грунта в марсианских пустынях. Позже материалы доставят на Землю первыми же возвращаемыми аппаратами.