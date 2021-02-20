Началось второе заседание суда по Навальному Фото: Александр БОЙКО

В Бабушкинском суде Москвы началось второе за день заседание по делу Алексея Навального. В 14:00 суд начал четвёртое по счёту слушание по делу о клевете Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Сегодня, 20 февраля, Алексею Навальному предоставили последнее слово.

- В последнем слове Навальный свалил в одну кучу ветеранов, прокуратуру, российские партии и банду Цапка. Он рассказывает о том, что смотрит репортажи о себе в СИЗО, - передает спецкор kp.ru из зала суда.

Решение по делу Навального о клевете в отношении ветерана огласят сегодня в 18:00.

Напомним, сегодня также прошло заседание суда по обжалованию изменения условного срока Навального на реальный. Судья оставил приговор в силе, сократив срок заключения на полтора месяца.

На заседании по делу о клевете в адрес ветерана прокурор Екатерина Фролова запросила для Навального наказание в виде штрафа в 950 тысяч рублей. По старой редакции статьи о клевете, по которой были предъявлены обвинения Навальному летом 2020 года, подсудимому грозит штраф до 1 миллиона рублей или обязательные работы.

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