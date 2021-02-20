Песков напомнил о равных правах и законах, комментируя дело Навального

В Кремле оценили политические перспективы Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России достаточно плюрализма, и у власти много оппонентов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также назвал это нормой, комментируя журналистам возможность влияния приговора Алексею Навальному на политику в России.

Говоря о политических перспективах Навального Песков заявил, что в России все имеют равные права. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил о существовании законов, которые регламентируют участие граждан в избирательном процессе.

- Это совершенно не наше дело, вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избирать и быть избранным. Это касается всех граждан страны, которые как-то не поражены в правах, тоже в соответствии с нашими российскими законами. Кроме этого не может быть никаких критериев - все имеют равные права и обязанности, - уточнил Песков.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание Алексею Навальному по делу "Ив Роше" на заключение в колонии общего режима сроком на 3,5 года.