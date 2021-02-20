Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 20 февраля, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили в пресс-службе театра МХТ имени Чехова.

Проститься с актёром пришли деятели культуры, коллеги артиста по театральной сцене и киноплощадке. В том числе министр культуры России Ольга Любимова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, директор Театра на Таганке и "Содружества актеров Таганки" Ирина Апексимова. Также аоарощаться с Андреем Мягковым пришли также народный артист России Авангард Леонтьев, режиссер Николай Скорик, актер Александр Феклистов, актёр и режиссёр Станислав Любшин и многие другие.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что прощание с Андреем Мягковым прошло в театре МХТ.

После окончания гражданской панихиды прошло отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Брюсовом переулке.

Напомним, артист скончался в ночь на 18 февраля. Ему было 82 года. Причиной смерти источник KP.ru назвал острую сердечную недостаточность.