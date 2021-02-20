Светлана Миронова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женская сборная России по биатлону не смогла взять медалей на чемпионате мира в эстафетной гонке 4 по 6 километров. В прошедшей гонке нашу команду представляли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Наша четверка заняла только 11-е место в итоговом протоколе, победила же команда Норвегии.

Норвежская команда финишировала через 1 час 10 минут 39 секунд после старта с 0 штрафных кругов и 11 дополнительными патронами. За команду бежали Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Рёйселанд.

Второе место - у сборной Германии, а "бронза" ушла к сборной Украины. Самым неудачным моментом для россиянок в этой гонке стал второй этап - там Татьяна Акимова заработала штрафной круг, вылетев из первой десятки. Нагнать соперниц так и не удалось.

Пока что на чемпионате мира у нас все еще нет никаких медалей. Сегодня в 17:00 состоится мужская эстафета, а завтра - две последних гонки ЧМ. Турнир закроется масс-стартами у мужчин и женщин.