В Кремле обеспокоены ухудшением ситуации на Украине из-за политики властей

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Украине стремительно ухудшается социально-экономическая ситуация на фоне реакционных и репрессивных тенденций. Такое заявление заделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя введенные накануне санкции.

«Мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, реакция проявится в политической и социальной сфере», - сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, последние события на Украине вызывают вопрос относительно того, кем избрана такая реакционная линия, а также не приведёт ли это к тому, что украинские власти опять посчитают возможным решить проблемы юго-востока страны силовыми методами.

Пресс-секретарь также указал на то, что одновременно в незалежной наблюдается ухудшение социально-экономической ситуации в связи с ростом цен, прежде всего на услуги ЖКХ.

Напомним, днем ранее, 19 февраля, на заседании СНБО Украины заявило о введении санкций против 19 юрлиц и восьми физических лиц, среди которых владельцы самолетов, осуществляющих перелеты в России. В санкционном списке также оказался глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчук и его жена.