Шведский военный предложил Финляндии отступить в случае «войны с Россией» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон предложил Финляндию отступить в случае «войны» с Россией. По его мнению, прибалтийская страна может стать потенциальной точкой для вторжения российских войск.

Как передает Defense News, замкомандующего ВВС Швеции призвал Финляндии приобрести истребители четвертого поколения Gripen шведской компании Saab для того, что на начало войны с Россией иметь возможность отступить на шведские военные базы.

Как считает шведский военный, у Финляндии более уязвимые военно-воздушные силы. «Мы будем как одна авиация с двумя командирами», - отметил Перссон.

По данным издания, Хельсинки рассчитывают купить истребители на сумму 12 миллиардов долларов. Среди потенциальных партнеров Финляндии числятся американские и европейские компании, в том числе Rafale от Dassault, F/A-18E/F Super Hornet от Boeing, Eurofighter от Airbus, F-35 от Lockheed Martin, а также Gripen от Saab.