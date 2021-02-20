Глава МИД Украины считает, что Москва навсегда потеряла влияние на Киев

Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия навсегда утратила влияние над Украиной. Так считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который в своем обращении по случаю седьмой годовщины «майдана» 2014 года, заявил, что Киев движется к членству в Европейском союзе и НАТО.

«Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО», - заявил глава МИД Украины.

По его словам, украинский народ «никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее», а точкой отсчета потери Москвой влияния над Киевом министр назвал 2014 год, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией.

Кулеба также заявил, что международная коалиция в поддержку Украины сохраняется и укрепляется, о чем, по его мнению, свидетельствуют введенные санкции против России, а также ряд резолюций международных организаций. «Украинское государство было, есть и будет соборным, свободным и независимым», - завершил министр свое обращение.