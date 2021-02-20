Трамп: Twitter уже не тот и мне это понятно

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, если ему такое предложат. По его словам, эта социальная сеть уже не та и стала скучной.

«Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, - я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно», - приводит слова бывшего американского лидера Washington Times.

Трамп также указал на то, что данная социальная сеть вела себя с ним, а также его сторонниками недостойно.

«Нас по-настоящему преследовали в Twitter. Они помечали публикации. Все, что я говорил, сопровождалось пометками. Это позорно», - подчеркнул экс-глава Белого дома.

Экс-президент США также заявил, что продолжает пользоваться большой поддержкой. «Я пока не буду говорить, но мы пользуемся огромной поддержкой. Я смотрю на результаты опросов, и они выше крыши», - сказал он.

Напомним, еще когда Трамп занимал пост президента США Twitter принял решение на постоянной основе закрыть доступ к аккаунту главы Белого дома по причине «опасности новых призывов к насилию» и «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». В свою очередь Трамп на странице аккаунта штаба написал о том, что их «не заставят замолчать», после такого заявления соцсеть заблокировала и аккаунт штаба.