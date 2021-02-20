Проект «Школы 800» представили комиссии Госсовета

На прошедшем в Москве заседании комиссии Госсовета был представлен проект «Школы 800», реализуемый в Нижегородской области. Сейчас по примеру столицы Приволжья такой проект планируется реализовать еще в 18 регионах страны.

- Школа 800» – проект запредельного внимания и интереса во всей стране. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин принял своевременное и правильное решение о запуске проекта, - рассказал на заседании комиссии заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Сейчас уже 18 регионов страны создают аналогичные по принципу школы у себя на территориях. В течение ближайших трех лет планируется ввести сотни тысяч новых ученических мест. А в этом году у нас в области появится более 4,5 тысяч мест.

К слову, реализация этого проекта в Нижегородской области была приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода. «Школа 800» будет состоять из трех учебных корпусов в самом Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования на Бору. Все они будут связаны единой образовательной программой.

Напомним, строительство данного учреждения ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Первая концессионная компания «Просвещение». Сейчас объект готов на 30%.