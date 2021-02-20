Захар Винокуров из Якутии удостоен звания «Заслуженный фермер России»

Заслуженную награду с памятной медалью Захару Винокурову вручил Президент АККОР Владимир Плотников во время ХХХII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов в Москве.

Созданное в апреле 1996 года животноводческое и свиноводческое хозяйство Захара Винокурова считается одним из лучших в Якутии. В хозяйстве содержится 156 голов крупного рогатого скота, из них 101 дойная корова; а также 146 свиней. Опытному ветеринарному врачу, владеющему приемами искусственного осеменения, Захару Васильевичу удается успешно проводить искусственное осеменение дойному стаду, поэтому молоко в его хозяйстве надаивается круглогодично. Ветврач по специальности Захар Винокуров в отрасли АПК работает 38 лет. По итогам 2020 года в его хозяйстве производство молока составило 1 890 центнеров, мяса 227 центнеров.

Захар Васильевич активный участник художественной самодеятельности, республиканских, улусных сельскохозяйственных ярмарок, незаменимый спонсор наслега, улуса. В 2000 году стал обладателем номинации «Лучшее фермерское хозяйство Республики Саха (Якутия)», в 2012 году призер «Лучшая КФХ по надою молока по Республике Саха (Якутия)», с 2011 по 2015 года крестьянское фермерское хозяйство «Дьеьегей», является одним из лучших хозяйств улуса, наслега. Обладатель Гранта «Семейная животноводческая ферма-2015». Более пяти лет Захар Васильевич организовал семейную бригаду по овощеводству, где были задействованы несовершеннолетние дети из многодетных, малоимущих семей, из детей, состоящих на учете в правовых органах.

С супругой Федорой Еремеевной воспитали сына и дочь. Сын Ариан пошел по стопам отца, также глава КФХ по разведению лошадей, дочь Людмила работает музыкальным руководителем в Намском педагогическом колледже им. И.Е. Винокурова.

Захар Васильевич любимый муж, дедушка четверых внуков. За многолетнюю плодотворную работу награжден многочисленными грамотами и дипломами России, Республики Саха (Якутия), лауреат Государственной премии в области сельского хозяйства, награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйство России, Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), Почетной грамотой Президента АККОР России, Отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), обладатель знака отличия «За заслуги перед МО «Хатын Арынский наслег» Намского улуса РС (Я).