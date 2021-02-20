Депутат Березин поддержал расширение «Семейной ипотеки» на строительство частных домов

«Семейную ипотеку» могут расширить на строительство частных домов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме оценили предложение Минфина распространить льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин уверен, что этот шаг окажет весомую поддержку семьям с детьми.

Зачастую многодетные семьи страны не могут построить жилье, даже получив льготный участок со всеми коммуникациями. Льготная ипотека поможет в решении данной проблемы.

- Инициатива правильная. Индивидуальное жилищное строительство нужно поддержать. Не все хотят жить в квартирах, а такие кредиты помогут гражданам построить дома, - говорит депутат в беседе с RT.

Депутат отметил, что уже выходил с подобным предложением к правительству, но тогда предлагались другие условия.

Льготная ипотека на строительство домов может вызвать такой же ажиотаж, как на в 2020 года на покупку квартиры в новостройке. Кредитование с господдержкой отлично поддержало отрасль.

-Самое главное, чтобы программа была длинной, как это прогнозируется сейчас. С 2021 по 2024 год, а в последующем мы посмотрим, - заключил парламентарий.

Он полагает, что льготная ипотека должна остаться в стране, так как предлагает покупателям приемлемый процент по ипотечным кредитам.