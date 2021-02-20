В Якутии отследят ход развития национальных проектов благодаря специальной системе мониторинга

Власти Якутии намерены серьёзно усовершенствовать систему мониторинга за ходом развития национальных проектов на территории региона. Единую систему планируется запустить до конца первого квартала 2021 года. Электронный сервис позволит отслеживать выполнение работ, не допускать отставания от сроков, обеспечит открытость и прозрачность реализации нацпроектов, а также оперативно реагировать на возникающие риски. Доступ к единой системе будут иметь вице-премьеры правительства Якутии, курирующие развитие нацпроектов на территории региона, руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов и городов.

Об этом 19 февраля в ходе совещания по вопросам реализации национальных проектов заявил Глава Якутии Айсен Николаев. Особое внимание глава региона уделил своевременному заключению государственных и муниципальных контрактов и контролю над их выполнением.

Если в предыдущие годы реализация нацпроектов на территории республики только начинала набирать обороты, то с этого года регион начинает выходить на большие объёмы как по строительству жилья, строительству и реконструкции автомобильных дорог, так и по вводу объектов капитального строительства.

По итогам 2020 года в республике установленные показатели по реализации нацпроектов в целом достигнуты. По нацпроектам «Культура», «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка занятости», «Образование» целевые показатели выполнены на 100%. По остальным достижение целевых значений и освоение средств варьируется в пределах с 84% до 99%.

В наступившем году региону в связи с увеличением плана необходимо не только не снижать набранных темпов, но и эффективно решать задачи, способствующие повышению качества жизни людей. «Никаких послаблений по реализации национальных проектов не будет, республика обязана выполнить все обязательства, поэтому изначально необходимо усилить контроль за ходом реализации нацпроектов и вовремя устранять все возникающие риски», - подчеркнул глава региона.

В этом году в Якутии на развитие национальных проектов предусмотрено 42 млрд 661 млн рублей, в том числе 32 млрд рублей из федерального бюджета. Запланирован ввод 25 объектов капитального строительства по национальным проектам «Демография», «Экология», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Образование».