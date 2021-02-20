Эдуард Латыпов смог доехать третьим в эстафете. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 20 февраля, на чемпионате мира 2021 по биатлону российские спортсмены наконец-то выиграли первую медаль в словенской Поклюке. У нас - "бронза" в мужской эстафете. Ход гонки сложился для нас крайне сложно. На первом этапе молодой Карим Халили взял два доп.патрона и передал эстафету на второй этап лишь на восьмой позиции. Матвей Елисеев стрелял почище и поднял наших на пятую строчку.

Один дополнительный патрон взял на третьем этапе лидер нашей команды Александр Логинов. И он благодаря уверенной стрельбе вывел нас на третью позицию. К тому времени впереди уже довольно далеко была команда Норвегии.

Эдуард Латыпов до последнего боролся за второе место. Однако же на финальной стрельбе он допустил один промах, закрыл все мишени "из шести". Но на финише его ходом опередил швед Себастьян Самуэльссон. Он стал вторым, а Латыпов смог удержаться на третьей позиции - позади него уже маячила мощная команда Франции.

Итог гонки. Норвегия - чемпион. Швеция - вторая. Сборная России - третья. У нас наконец-то появилась первая медаль на чемпионате мира по биатлону. И она - в мужской эстафете.