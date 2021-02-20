Задержаны восемь членов банды, 16 лет совершавших убийства в трех регионах Фото: Александр ДЫБИН

Правоохранительные органы задержали в Московской области восьмерых подозреваемых, причастных к серии убийств, которые были совершенны с 2000 года. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и ГУ МВД по Московской области задержаны участники вооруженной группы, которые подозреваются в серии убийств … Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - приводит ТАСС слова официального представителя МВД.

Как уточнила Волк, правоохранители задержали предполагаемого организатора банды и семь ее участников. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты огнестрельное взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы.

Официальный представитель МВД также отметила, что в ходе оперативной работы правоохранителями была установлена личности 12 фигурантов, которые могут быть причастны к десяти убийствам на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также в Костромской и Ярославской областях, в период с 2000 по 2019 год.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ «Бандитизм».