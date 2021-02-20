Голландец Йоррит Хендрикс перешел в "Спартак" из ПСВ зимой 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня вечером, 20 февраля, в Москве на стадионе "ВТБ Арена" пройдет первый матч 2021 года для "Динамо" и "Спартака". В поединке 1/8 финала Кубка России будет определена команда, которая пойдет дальше по турниру.

И уже названы составы команд на этот поединок. За "Спартак" в этой игре дебютирует голландский полузащитник Хендрикс. Полностью составы "Динамо" и "Спартака" на матч выглядят следующим образом:

«Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Паршивлюк, Фомин, Моро, Лесовой, Липовой, Шиманьски, Грулёв.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Хендрикс, Маслов, Зобнин, Умяров, Ларссон, Понсе.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Динамо 20 февраля 2021 года. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:30 по московскому времени.