ФСБ задержала глав энергетических компаний ТГК-2 и «Архоблэнерго» Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральная служба безопасности РФ задержала руководителей ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) и АО «Архоблэнерго». Глав энергетических компаний подозревают в создании угрозы энергетической безопасности Архангельской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

СК считает, что руководство компаний создали угрозу энергетической безопасности региона, а также дестабилизировали работу АО «Архоблэнерго» в результате злоупотребления полномочиями. По данным ведомства, компании был нанесен ущерб по меньшей мере в размере 350 миллионов рублей.

Как уточняется, компания получила отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка на более чем 290 миллионов рублей, а кредиторскую задолженность организации искусственно увеличили до более чем 1 миллиарда рублей. Кроме того, как сообщает следствие, в результате образовалась задолженность перед бюджетом по налогам, а также страховым взносам в размере более 140 миллионов рублей.

Следствие полагает, что подозреваемые обанкротили АО «Архоблэнерго» в корыстных целях. В отношении задержанных завели уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, а также сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов.