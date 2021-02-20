WhatsApp ограничит аккаунты за отказ принять новые правила мессенджера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

WhatsApp будет ограничивать функции мессенджера у тех пользователей, которые не будут принимать новые правила конфиденциальности.

Как передает TechCrunch со ссылкой на письмо, направленное мессенджером компании-партнеру, до 15 мая пользователь может игнорировать баннер о новых условиях конфиденциальности WhatsApp, согласно которым, данные о номере телефона будут переданы Facebook.

Однако позже компания применит санкции, и через несколько недель человеку оставят возможность принимать звонки и уведомления, но он уже не сможет использовать функцию просмотра и отправки сообщения из приложения.

Как предполагается, что на этом компания не остановится, и через 120 дней игнорирования WhatsApp может просто удалить учетную запись пользователя, которая будет рассматриваться как неактивная.

Напомним, ранее WhatsApp отсрочил обновление пользовательского соглашения из-за критики, и сообщил о четырехмесячном вынужденном переносе обновления.