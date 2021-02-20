Кадровики посоветовали, когда идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты в области подбора персонала назвали месяцы, когда отпуск не приведет к резкому падению дохода человека. Особенно данное правило актуально для людей, которые работают на ставке.

У них одинаковая зарплата от месяца к месяцу, праздники и длительные выходные на это никак не влияют, а вот отпуск отражается на доходе.

Руководитель пресс-службы крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Александр Джабаров считает, что в январе, мае или марте лучше отпуск не брать. Причина в том, что рабочий день в эти месяцы стоит дороже из-за длинных праздников.

То есть, высчитывая зарплату, работодатель делит оклад на количество дней в месяце и умножает на фактически отработанные.

- Основа для отпускных считается по календарным, а не рабочим дням. Обычно среднедневной заработок меньше, чем стоимость рабочего дня. Выгоднее всего брать отпуск вместе с выходными, тогда заплатят за все семь дней, - отметил Джабаров в беседе с телеканалом «360».

Тем, кто на окладе, лучше брать два двухнедельных отпуска. Оптимальное время – весна и осень, считает независимый HR-эксперт Александр Сивогривов.

- Это не сильно ударит по финансам и позволит восстановиться. Отдых дважды в год является более эффективным и позволяет работнику поскорее вернуться к эффективному труду, - заключил эксперт.