Зеленский утвердил новые санкции против 19 компаний и 8 человек

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил введенные ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) незалежной санкции против 19 юридических лиц и восьми физических лиц. Соответствующий указ появился в субботу, 20 февраля, на сайте офиса украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в указе.

Как писал сайт kp.ru, ограничения ввели в отношении пяти российских граждан и трёх украинских граждан, среди которых владельцы самолетов, осуществляющих перелеты в России. Кроме того, в санкционный список также попал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчук и его жена. Санкции распространяются на все имущество политика.

В пояснении к санкциям говорится о том, что ограничения стали «неотложными мерами для возвращения государственного имущества народа Украины».