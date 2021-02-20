СК проверит, не было ли оскорблений суда в словах Навального

Алексея Навального Фото: REUTERS

В субботу, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным в клевете ветерана Великой Отечественной Войны, и направил материалы прошедшего процесса в Следственный Комитет России, для проверки наличие в них оскорблений суда со стороны блогера.

В ходе заседания судья Вера Акимова, как и требовала прокурор Екатерина Фролова, выделила во время подготовки приговора материалы с оскорблениями Навального в суде в отдельный материал, который теперь будет направлен в Следственный Комитет.

Как писал сайт kp.ru, Навального приговорили к штрафу 850 тысяч рублей. Во время оглашения обвинения судья напомнила, что, когда ветерану рассказали о том, что Навальный назвал его в своем ролике «предателем» и «позором», а также показали это видео, пенсионеру стало плохо.

Адвокаты в течение десяти дней могут подать апелляцию и на это решение