В Союзе защиты прав потребителей объяснили, подорожает ли пиво после введения маркировки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Введение маркировки пива не должно спровоцировать сильный рост цены на продукцию. В том уверен председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Маркировка одной единицы продукции обойдется производителю в 50 копеек. Это не должно отразиться на цене. Сдерживающим фактором будет являться и то, что растут объемы импорта качественной продукции.

- После закрытия баров европейские производители потеряли порядка 20 процентов продаж, они пытаются наверстать упущенное с помощью закрепления на российском рынке. Борьба за потребителя ведется не только качеством, но и ценой и вряд ли отечественные пивовары пойдут на повышение стоимости, - отмечает Шапкин в беседе с «Российской газетой».

В необходимости процедуры маркировки эксперт не сомневается. Она поможет будет гарантировать потребителю качественную продукцию и поможет вывести рынок из тени. Сегодня возникают проблемы с контролем данного направления.

- Почему в виноделии никто не оспаривает необходимость маркировки, а пиво не маркируется? Единственное логичное объяснение - что пивовары не хотят показывать реальные объемы, - считает Шапкин.

В итоге на российском рынке продается огромное количество нелегальных пивных напитков.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило проведение в стране эксперимента по маркировке пива, которое будет проводиться в период с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.