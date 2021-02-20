Прокурор назвала наказание Навальному в виде штрафа слишком мягким

Алексей Навальный Фото: REUTERS

Прокурор Екатерина Фролова назвала наказание Алексею Навального по делу о клевете ветерана Великой Отечественной Войны в виде штрафа слишком мягким по сравнению с возможным наказанием по новой редакции статьи, которая говорит о том, что за клевету могут отправить в колонию.

«По сравнению с новой нормой закона, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, является чрезмерно мягким», - заявил она, напомнив, что новая норма предусматривает максимальное наказание за клевету с использованием сети Интернет в виде двух лет тюремного заключения.

Прокурор также заявила «Навальный принципиально дискредитирует победу нашей страны в Великой Отечественной войне и подрывает принципы нашей многонациональной родины», однако не ответила, будет ли обжаловать приговор блогеру по делу о клевете.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 20 февраля, Бабушкинский суд Москвы приговорил Навального к штрафу 850 тысяч рублей по делу о клевете. Адвокаты в течение десяти дней могут подать апелляцию и на это решение.

Как писал сайт kp.ru, судья выделила во время подготовки приговора материалы с оскорблениями блогера в суде в отдельный материал, который в Следственный Комитет России для проверки наличие в них оскорблений суда со стороны блогера.