В Нидерландах зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Птичий грипп выявили на птицефабрике в голландском городе Синт-Уденроде. Об этом говорится в сообщении Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов.

По данным ведомства, речь может идти о высокопатогенном разновидности птичьего гриппа. Как отмечают в министерстве, в радиусе одного километра от предприятия расположены еще две птицефермы. Уточняется, что на зараженной птицефабрике обитают примерно 35 тысяч птиц, а на двух других фермах содержат 49 920 и 47 000 кур, соответственно.

В министерстве сообщили, что на птицефабрике и двух фермах будут уничтожены все куры с целью предотвращения распространение вируса.

Напомним, сегодня, 20 февраля, в России сообщили о первом случае заражения человека птичьим гриппом H5N8. Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что новый птичий грипп может передаваться от птиц человеку, но не может дальше распространяться между людьми. Как отметили в ведомстве, семь заражённых сотрудников птицефабрики сейчас чувствуют себя хорошо, а болезнь протекала у них в лёгкой форме.