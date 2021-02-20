Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды, а также сообщил о выделении из федерального бюджета средств на оказание помощи штату. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

«Президент Джозеф Байден ... распорядился оказать федеральную помощь, чтобы содействовать восстановлению на местном уровне и уровне штата в районах, пострадавших от сильных снежных бурь, продолжающихся с 11 февраля 2021 года», - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства могут быть направлены на решение вопроса о предоставлении временного жилья или его ремонта, а также на предоставление дешевых займов гражданам, у которых нет страховок. Власти Штатов также обещают выделить при необходимости дополнительные средства.

Как писал сайт kp.ru, число жертв морозов и снегопадов на юге США возросло до 34. Больше всего умерших было зарегистрировано в штате Техас, где из-за рекордно низких температур и бурь скончалось 20 жителей.

Замёрзшие американцы используют газовые плиты, но это приводит к пожарам. Люди, оставшиеся без электричества из-за аварий, пытаются греться в своих автомобилях, но это приводит к отравлению угарным газом. Кроме того, около 13 миллионов жителей остаются без доступа к чистой проточной воде.