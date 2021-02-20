В православных храмах Абхазии приостановили богослужения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа) объявил о временной приостановке богослужений в православных храмах страны до определения статуса АПЦ.

Как уточнил глава Абхазской православной церковью, АПЦ обращалась к патриарху Кириллу, и пока данный вопрос не будет решен, службы в православных храмах Абхазии прекращены.

«Сегодня мы надеялись и надеемся, что Московский патриархат решит нашу церковную ситуацию, статус нашей Абхазской православной церкви», - приводит Sputnik.Абхазия слова Аплиаа.

В духовенстве напоминают, что до 90-х годов АПЦ находилась в юрисдикции Грузинской церкви, но вследствие грузино-абхазской войны 1992-1993 годов большая часть грузинского духовенства покинула территорию Абхазии.

На данный момент православные богослужения продолжатся в главном кафедральном соборе в Сухуме.