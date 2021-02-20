В МВД уточнили, как будут забирать пьяных в вытрезвители Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство внутренних дел России сообщило о завершении разработки порядка доставления в медицинские вытрезвители и подразделения полиции граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

В документе, в частности, перечислены принципы, согласно которым находящихся в состоянии опьянения граждан будут доставлять в вытрезвители. Проект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается, полномочия по доставлению пьяных граждан в медвытрезвители или подразделения полиции возложены на министерство. В проекте также прописаны нормы, регламентирующие оказание полицейскими помощи лицам, «находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Кроме того, в вытрезвители будут доставлять граждан, находящихся в жилище, при наличии оснований полагать, что они могут нанести вред человеку или имуществу. Также забирать в вытрезвители будут по письменному заявлению граждан, находящихся вместе с пьяным в жилище.