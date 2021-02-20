США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника концлагеря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США депортировали в Германию 95-летнего бывшего охранника немецкого концентрационного лагеря Фридриха Карла Бергера.

Экс-охранника концлагеря является гражданином Германии, но многие годы своей жизни он был жителем американского штата Теннесси. Как заявили в американском Министерстве юстицией, США не хотят быть убежищем для тех, «кто участвовал в нацистских преступлениях против человечности и других нарушениях прав человека».

Бергер жил на территории США с 1959 года. Во период Второй мировой войны он служил охранником узников в системе концентрационных лагерей Нойенгамме. Тогда ему было 17 лет.

Решение о депортации немца было принято иммиграционным судом в Мемфисе в штате Теннесси. Суд пришел к выводу, что Бергер был причастен к гибели людей во время их «принудительной эвакуации». В решении суда также упоминалось признание Бергера о том, что он никогда не просил о переводе из службы охраны концлагеря, и продолжает получать пенсию из Германии на основании его работы там, в том числе службы в военное время.

В настоящее время экс-охранника концлагеря уже находится во Франкфурте, где его ждут допросы по данному делу.