Доменико Тедеско не смирился с поражением от "Динамо" в Кубке России

"Спартак" проиграл "Динамо" 0:2. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты московского "Спартака" завершили свое выступление в Кубке России нынешнего сезона. Проиграв "Динамо" со счетом 0:2 в 1/8 финала турнира, команда Доменико Тедеско закончила свой путь, который для нее начался еще осенью 2020 года с группового этапа турнира. При этом, после окончания поединко наставник "Спартака" признался - футболисты играли неплохо даже после того, как пропустили первый гол в начале поединка с пенальти.

- Мы хорошо играли даже после пропущенного гола, сохраняли структуру. Если смотреть на сальдо стандартов, то оно у нас положительное, мы больше забили со стандартов, чем пропустили. Да, сегодня наши пропущенные голы возникли именно после стандартных положений, будем работать над этим, - приводит слова Тедеско портал Sport24.

Напомним, что именно сегодня, 20 февраля, начались матчи 1/8 финала Кубка России, которые продлятся до понедельника. Ранее из турнира уже выбыл "Зенит", который проиграл на своем поле тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Остальные шесть поединков этой стадии турнира пройдут 21 и 22 февраля.