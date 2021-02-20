Испытания новой гиперзвуковой управляемой ракеты «Гремлин» состоятся в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские конструкторы продолжают разработку современной гиперзвуковой управляемой ракеты «Гремлин», работы над которой начались в 2018 году, а испытания должны состоятся через два года.

Как сообщает «Известия» со ссылкой на график выполнения работ, ракета «Гремлин» должна выйти на государственные совместные испытания в 2023 год.

Гиперзвуковой управляемой ракеты «Гремлин» будет способна преодолевать расстояние в 1,5 тысячи километров со скоростью в шесть раз превышающей скорость звука. Сама по себе ракета будет меньше, чем ракета Х-47М2 «Кинжал», которая принята на сегодняшний день вооружение российской армии. Технические характеристики «Гремлина» не разглашаются, поскольку у него существует вариант с ядерной боевой частью.

Глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе оперативно-мобилизационного сбора в начале февраля отметил, что высокоточные гиперзвуковые комплексы укрепят потенциал неядерного сдерживания России.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 20 февраля, также стало известно, что военное ведомство подписало контракт на поставку первой партии ударных беспилотников «Альтиус-РУ», которые произведут в Казани на Уральском заводе гражданской авиации.