Проиграв "Динамо" в Кубке России, Тедеско сделал заявление о планах "Спартака" на чемпионат

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" не смог пройти в четвертьфинал Кубка России, вновь оставшись без этого трофея в своей коллекции по итогам сезона. Москвичи уступили в 1/8 финала турнира в гостях "Динамо" со счетом 0:2. После окончания поединка главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско поделился своими эмоциями от прошедшей игры:

- Мы сегодня играли хорошо. Но после начала каждого из таймов, так получилось, получили по голу. Пенальти? Я не хочу говорить об этом. Пенальти и пенальти. Арбитров больше не комментирую.

При этом, Тедеско обмолвился и о том, какими видит перспективы своей команды в оставшейся части сезона:

- Обидно, что вылетели из Кубка. Но изначально предполагали, что матч не будет простым. Остался чемпионат. Хотим закрепиться на третьем месте или развить успех, - сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что "Спартак" в Кубке России начал выступления с группового этапа, который прошел осенью 2020 года. А теперь же - покидает турнир. Ранее в 1/8 финала турнира сегодня, 20 февраля, на своем поле проиграл питерский "Зенит".