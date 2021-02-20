Главный тренер "Динамо" после победы над "Спартаком" высказался о схемах соперников

Сандро Шварц. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московское "Динамо" под началом главного тренера клуба немца Сандро Шварца одержало победу над "Спартаком" в поединке 1/8 финала Кубка России. Итог встречи, которая прошла на стадионе в Петровском парке в Москве - победа хозяев 2:0.

После окончания встречи Шварц сказал, что его подопечные готовились ко всем вариантам игры соперников:

- Мы готовились к обеим схемам «Спартака». Обсуждали перед игрой. Перед матчем была отдельная теория по стандартам. Большое спасибо тренерскому штабу. Стандарты могут играть решающую роль, что сегодня игра и показала, - приводит слова Шварца портал "Чемпионат".

Но при этом, наставник "бело-голубых" сказал и про важность как Кубка, так и чемпионата России, который возобновится на следующих выходных:

- Для нас важно участие в Кубке. Хотим пройти как можно дальше. Для нас оба турнира важны. На следующей неделе стартует РПЛ, - сказал Шварц.

Напомним, что "Спартак" в Кубке России начал выступления с группового этапа, который прошел осенью 2020 года. А теперь же - покидает турнир. Ранее в 1/8 финала турнира сегодня, 20 февраля, на своем поле проиграл питерский "Зенит".