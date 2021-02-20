Глава Минздрава Аргентины ушел в отставку из-за скандала с вакцинацией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия подал в отставку после скандала, связанного с вакцинацией от коронавируса для приближенных к правительству лиц вне очереди.

«Настоящим в ответ на вашу просьбу я подаю в отставку с поста министра здравоохранения», - говорится в тексте заявления об отставке главы ведомства, опубликованном в Twitter, и адресованном президенту страны Альберто Фернандесу, который ранее, как сообщал телеканал Todo Noticias, попросил министра покинуть пост.

Президент Аргентины назначил замминистра здравоохранения Карлу Виссотти новой главой Минздрава.

Комментируя скандал с вакцинацией от коронавируса, Гарсия заявил, что все привившиеся в стране граждане входят в группу лиц, «которым отдается приоритет в рамках идущей кампании по вакцинации». По его словам, сложившаяся ситуация стала результатом «недоразумения».

Ранее аргентинский журналист Орасио Вербитски в эфире радиостанции El Destape рассказал о том, что смог сделать прививку от COVID-19 только после того, как попросил помощи у своего «старого друга». Согласно данным газеты Clarin, помимо журналиста без публичной огласки и вне рамок плана вакцинации населения привились несколько политиков