Захарова: заявления Байдена относительно России остаются в русле его предшественников

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В высказываниях президента США Джо Байдена относительно Москвы отсутствуют новые нюансы, а риторика остается в русле предшественников. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Не могу сказать, что было», - заявила представитель МИД РФ в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на соответствующий вопрос было ли что-то новое в словах Байдена.

Захарова призвала «вспоминать и помнить, то, через что мы прошли и год назад, и два, и три, и в 2016 году». «Вы думаете, что-то было там с точки нюансировки новое? Мне кажется, все идет в том же русле», - отметила дипломат.

Напомним, днем ранее, 19 февраля, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности американский лидер обвинил Россию в атаках на Запад, а также заявил о попытках Москвы ослабить НАТО и «европейский проект». Кроме того, Байден обвинил Россию и в причастности к кибератакам, которые были совершены как в США, так и странах Европы, а также заявил, что российской стороне намного легче запугивать отдельные государства, чем вести переговоры с трансатлантическим союзом.