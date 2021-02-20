В Минфине предложили давать льготную ипотеку на строительство частных домов в России

Минфин РФ выступил с предложением распространить в России льготную программу "Семейная ипотека" для строительства частных домов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство уже подготовила соответствующий проект постановления правительства и разместило его для общественного обсуждения.

Предполагается, что взять "Семенную ипотеку" можно будет под 6% годовых. Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.