В Москве женщина убила двоих детей и пыталась покончить с собой

На северо-востоке Москвы в одной из квартир жилого дома Ясном проезде были обнаружены тела двоих детей - 4-летнего мальчика и 12-летней девочки.

Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, ведомство организовало проверку.

- По предварительной информации, 20 февраля 2021 года в квартире жилого дома на Ясном проезде обнаружены тела малолетних брата и сестры, проживавших с родителями. Их мать доставлена в медицинское учреждение, - говорится в сообщении ведомства.

Также источник РИА Новости в правоохранительных органах уточняет, что 36-летня женщина, мать детей, по предварительной версии, убила детей, а затем пыталась свести счеты с жизнью.

Теперь все детали и обстоятлеьства трагедии выясняют компетентные органы. В прокуратуре Москвы на место случившегося уже прибыл прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов и Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов.