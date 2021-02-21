Иммунолог назвал беспрецедентным испытание комбинации "Спутника V" и AstraZeneca Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист-иммунолог-аллерголог Георгий Викулов в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал испытание комбинации российской вакцины против коронавируса "Спутника V" и препарата AstraZeneca.

По его мнению, это является беспрецедентным событием в научной отрасли за долгие годы.

- Что касается новой комбинации и соглашения с AstraZeneca, да, за последние несколько десятилетий это беспрецедентное событие. И здесь очень интересно, потому что используются разные штаммы аденовируса, как носителя, как некой матрицы со стороны британской разработки и со стороны российской. И вот эта комбинация, как полагают, позволит отработать, какой штамм покажет более высокую эффективность, - рассказал эксперт на радио.

Также он отметил, что одновременно могут вакцинировать здорового человека лучше всего одной вакциной.

- Я не сторонник больших комбинаций. Максимум две вакцины, а лучше – одну использовать. Хотя у нас есть активные представители вакцинального направления. Но это дополнительная антигенная нагрузка. Лучше, если есть возможность, разделять, - объяснил Викулов.

Врач также добавил, что в случае пандемии covid-19 с учетом определенной угрозы массовых инфекционных заболеваний, "здесь может быть комбинация, если польза превышает те риски, которые могут быть с этим связаны".