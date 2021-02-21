В "Векторе" планируют начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа

Оперативное выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России, выявленного учеными накануне, позволяет уже сейчас начать разработку тест-системы и приступить к создание вакцины. Об этом заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

- Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая в свою очередь позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения, - объяснил представитель "Вектора" в эфире Первого канала.