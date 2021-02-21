Зеленский ввел санкции против 18 российских компаний и «Спортмастера» Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях к компании, владеющей сетью магазинов спортивных товаров "Спортмастер". Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

Согласно тексту документа, санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре и является головной организацией одноименной сети магазинов спорттоваров в странах СНГ, а также в Китае и Польше.

Кроме этой сети, под действие ограничении попали еще 18 компаний и восемь физлиц.