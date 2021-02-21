Как вернуть ошибочный денежный перевод, рассказал юрист

Денежные переводы, которые были отправленные по ошибке не тому адресату, в том числе бюджетной организации, можно вернуть.

По словам основателя и юриста консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, обычно такие ситуации возникают, например, при оплате пошлины или сбора. Однако не стоит паниковать - вернуть средства можно по заявлению,

- Чаще всего бывают случаи, когда некорректно указаны реквизиты бюджетного счета или, когда лицо отправляет средства по шаблонам платежных поручений, не вдаваясь при этом в подробности о назначении платежа или отправляемой сумме, - объяснил эксперт агентству "Прайм" .