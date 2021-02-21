В Норильске задержали четырех человек после гибели рабочих

Фото с места трагедии. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Четыре человека - все - представители руководящих лиц Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны по факту гибели и травмирования рабочих при обрушении части дробильного цеха. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю.

- Задержаны 43-летний начальник отдела по технадзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", отвечающий за допуск сотрудников к работам", - говорится в сообщении.

Отмечается, следствие намерено обратиться в суд для заключения задержанных под стражу.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о ЧП на территории Норильской обогатительной фабрики. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного ночью 20 февраля. Там, как выяснилось позже, произошло обрушение галереи дробильного цеха. Два человека смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, еще четверых нашли и извлекли спасатели. Под завалами также некоторое время находились люди. В результате случившегося погибли три человека. Расследование трагедии продолжается.