Алексей Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые требования WhatsApp

Пользователи найдут альтернативу WhatsApp после введения новых правил, заявил Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета федерации Алексей Пушков прокомментировал в своём Twitter планы мессенджера WhatsApp ограничить возможности для тех пользователей, которые не примут новое соглашение конфиденциальности.

- WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата". Многие найдут альтернативу - из чувства протеста. Хомячки скушают, - заявил Алексей Пушков.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, издание TechCrunch заявило со ссылкой на письмо администрации WhatsApp компании-партнёру, что после 15 мая пользователи WhatsApp, не принявшие новое соглашение о конфиденциальности, не смогут отправлять и получать сообщения в мессенджере. Через четыре месяца WhatsApp может удалить их учётную запись.