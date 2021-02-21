Роман Вильфанд сообщил о потеплении в центральной России к концу февраля

Синоптики сообщили, что потепление придет в центр России в конце месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К концу будущей недели, 26 февраля, в центр европейской части России придёт потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что аномальный холод сменится нормальной погодой.

- Намечается тенденция к повышению температуры. К концу месяца, с пятницы, температурный фон будет стремиться к своей норме. Погода будет умеренно мягкой, - сообщил Вильфанд агентству ТАСС.

Метеоролог также уточнил, что погода станет мягкой, но не весенней. Температура воздуха будет в пределах -2 ...-5 градусов.