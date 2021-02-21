Исследователь рассказал, когда люди смогут жить на Марсе

Ученый рассказал, когда на Марсе появятся города-миллионники Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К 2030 году люди смогут жить на Марсе, а к 2100 году на планете может появиться город-миллионник, заявил президент "Марсианского общества", инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин.

Эксперт также назвал "амбициозными" планы основателя SpaceX Илона Маска по отправке миллиона землян на Марс в 2050 году. При этом он отметил, что Земля могла бы к этому времени отправить на планету тысячу человек для создания сельского хозяйства и индустриальных условий на Марсе.

- Чем больше людей полетят на Марс и родятся на Марсе, тем быстрее мы будем расширять свое присутствие, станем городом к 2070, городом-миллионником или даже больше к 2100, - добавил Зубрин в интервью РИА Новости.

Говоря о возможности человеческих жертв при освоении Марса, он заявил, что "ничего великого никогда не достигалось без храбрости".

Напомним, в четверг, 18 февраля, американский ровер Perseverance совершил посадку на Марсе. Он стартовал с Земли в июле 2020 года. Специалисты NASA рассчитывают, что марсоход соберёт образцы грунта и учёные смогут оценить пригодность Марса для жизни землян.