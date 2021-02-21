Вакцинация "Спутником V" началась в Черногории

Черногория начала вакцинацию "Спутником V" Фото: REUTERS

В Черногории началась вакцинация от коронавируса разработанным в России препаратом "Спутник V", сообщила пресс-служба Института общественного здоровья страны.

- Команда нашего института и поликлиники Котора поставили первую дозу вакцины в Черногории, - сказано в сообщении.

Первую инъекцию препарата в стране получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане. Мужчина призвал остальных жителей Черногории не бояться и вакцинироваться от коронавируса.

После него прививку получили два сотрудника того же медицинского центра. Один из них заявил, что в день проходить вакцинацию должны 79 человек, живущих и работающих в учреждении.

12 февраля, как сообщал сайт KP.ru, власти Черногории одобрили ввоз в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

17 февраля премьер-министр Сербии Ана Брнабич привезла в Черногорию партию российской вакцины "Спутник V".