Дональд Трамп впервые после ухода с поста президента выступит публично

Дональд Трамп в своей речи будет говорить о будущем Республиканской партии и ее консервативного движения Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп запланировал первое после ухода с поста главы государства публичное выступление. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщает, что 28 февраля Трамп обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо.

CNN также отмечает, что Трамп в своём выступлении планирует высказаться о будущем Республиканской партии и консервативного движения. При этом, по данным телеканала, предложение выступить на той же конференции отклонил бывший вице-президент США Майк Пенс, но организаторы надеются, что он может согласиться.

16 февраля сайт KP.ru сообщал, что Дональд Трамп "ищет способы восстановить свою власть" и планирует снова контактировать с прессой, а также участвовать в политической жизни Штатов.

Напомним, 3 ноября состоялись выборы президента США. 20 января прошла церемония инаугурации Джо Байдена. 13 февраля сенат в рамках процедуры импичмента оправдал Трампа по обвинению в подстрекательстве к штурму Капитолия.