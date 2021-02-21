В России выявили 12 тысяч новых заражённых коронавирусом

За сутки в России полностью выздоровели 16 012 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зафиксировали 12 742 новых случаев заражения коронавирусом. В оперативном штабе уточнили, что новые заболевшие выявлены во всех 85 регионах России. У 10,8% из них не было никаких симптомов коронавируса. Общее число заразившихся за всё время пандемии COVID-19 в России достигло 4,1 миллиона человек.

Больше всего заражённых среди российских регионов выявлено в Москве - 1 602 человека. В Санкт-Петербурге тест на выявление коронавируса оказался положительным у 996 человек, а в Московской области - у 735 человек.

За весь период эпидемии коронавируса в России врачи смогли вылечить 3,7 миллиона человек. За прошедшие сутки выписаться после лечения смогли 16 012 пациентов.

В России от заражения COVID-19 и сопутствующих заболеваний умерли уже 83 293 человека. За сутки число летальных исходов увеличилось на 417 случаев.