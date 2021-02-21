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Коронавирус Covid-19

Австрийские медики сообщили о новых результатах исследования иммунитета переболевших COVID-19

Ученые из Медицинского университета Инсбрука в Австрии установили, что антитела сохраняются как минимум на восемь месяцев
Ася КУЗНЕЦОВА
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Австрийские ученые провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, который год назад стал одним из эпицентров заражения в Европе

Австрийские ученые провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, который год назад стал одним из эпицентров заражения в Европе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследователи Медицинского университета Инсбрука в Австрии изучили результаты анализов на антитела у переболевших коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль. Первый тест 900 испытуемых был сделан в апреле, а второй в ноябре. Почти у 90% участников исследования антитела к коронавирусу сохранились спустя восемь месяцев после первого анализа. Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

- Несмотря на небольшое снижение концентрации антител по сравнению с первым исследованием, можно говорить об относительно стабильном иммунитете. Почти у 90% тех, кто прошел серопозитивный тест в апреле 2020 года, антитела также могли быть обнаружены в ноябре, - сообщила вирусолог и директор института Доротея фон Лаер.

Кроме того, учёные дополнительно проверили 93 образца на наличие Т-клеток, которые могут распознать и уничтожить заражённые коронавирусом клетки. Клеточный иммунитет исследователи обнаружили даже в тех образцах крови, где почти или совсем не было антител к коронавирусу. Учёные отмечают, что это может означать сохранение иммунного ответа даже после завершения действия антител.