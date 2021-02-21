Немецкая газета сообщила, что "Северный поток - 2" поставил Джо Байдена перед дилеммой

«Северный поток — 2» поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джо Байдена хотела бы установить тесное сотрудничество с Германией, но строительство газопровода "Северный поток - 2" мешает Вашингтону наладить двусторонний диалог, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Немецкие журналисты считают, что Байден оказался перед выбором между улучшением отношений с Европой, особенно с Берлином и стремлением США не допустить поставки российского газа в Старый Свет по новому трубопроводу.

В статье сказано, что Байден "ставит под угрозу консенсус" между Демократической и Республиканской партиями США по вопросу газопровода из России в Германию, когда "обменивается любезностями" с канцлером Германии Ангелой Меркель, имея в виду телефонный разговор двух лидеров. Отмечается, что во время переговоров Меркель поздравила Байдена со вступлением в новую должность и подняла вопрос "Северного потока — 2".

В публикации сказано, что Германии следует укреплять партнёрство с США, шанс на которое появился после "грубостей Трампа", однако, по мнению авторов статьи, диалог стран зависит от того, смогут ли немцы сделать "интересное предложение" Байдену.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Джо Байден назвал проект "Северный поток - 2" плохой сделкой для Европы.